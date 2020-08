SEOUL – Konser terbaru BTS, MAP OF THE SOUL ON:E terancam ditunda. Hal ini tentu jadi kabar mengecewakan bagi ARMY, penggemar BTS yang sudah tak sabar ingin menonton para idol mereka.

Big Hit Entertainment baru saja merilis pernyataan resmi terkait kepastian gelaran konser MAP OF THE SOUL ON:E, yang semula bakal dihelat pada 10 hingga 11 Oktober 2020. Agensi menyebutkan, kemungkinan besar konser BTS tersebut akan ditunda karena kembali naiknya kasus Covid-19 di Korea Selatan.

“Ada ketidakpastian soal jadwal konser offline yang awalnya akan diselenggarakan selama dua hari, dari 10 sampai 11 Oktober 2020. Hal ini dikarenakan baru-baru ini lonjakan kasus Covid-19. Mulai sekarang, kami akan terus memeriksa perihal tersebut secara hati-hati,” bunyi pernyataan resmi Big Hit Entertainment, dikutip Allkpop, Kamis (27/8/2020).

Sementara itu, untuk jadwal streaming konser online, agensi pimpinan Bang Shin Hyuk tersebut mengaku akan mengumumkan detailnya pada publik secara terpisah.

“Kami akan mengumumkan detail tentang streaming online secara terpisah,” terang Big Hit.

