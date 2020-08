SEOUL - Park Jimin kembali mencetak prestasi gemilang lewat lagu solo miliknya, Filter. Per 26 Agustus 2020, single ini tercatat telah sukses bertengger di posisi puncak tangga lagu iTunes di 100 negara.

Dilansir Allkpop, Kamis (27/8/2020), lagu yang masuk dalam B-side album full ke-4 BTS, Map of the Soul: 7 ini menjadi juara di tangga lagu iTunes di 4 benua sekaligus, yakni Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika.

Baca Juga:

- Lagu Solo Jimin BTS, Filter Betah Bertengger selama 22 Pekan di Billboard

- Kabar Bahagia, Katy Perry dan Orlando Bloom Dikaruniai Anak Pertama

Dengan pencapaian teranyar Jimin tersebut, BTS kini menjadi musisi pertama yang memiliki 6 lagu sekaligus di peringkat 1 iTunes 100 negara dalam sejarah tangga lagu platform keluaran Apple ini. Filter bergabung dengan sederet judul lagu hits BTS lainnya, yakni Dynamite, My Time, Moon, Black Swan dan Your Eyes Tell.

Sebelumnya, Filter juga meraih triple crown ketika debut di tiga tangga lagu besar dunia, yakni Billboard Amerika, Official Chart Inggris dan Billboard Canada. Dengan besarnya dukungan ARMY seluruh dunia, bukan tak mungkin Filter akan mencetak raihan emas lainnya.

(LID)