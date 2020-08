SEOUL - Tidak hanya sukses secara grup, namun proyek solo masing-masing personel BTS juga menuai kesuksesan. Contohnya lagu solo milik Jimin, Filter yang masih menduduki peringkat nomor tiga dan betah bertengger selama 22 pekan di tangga lagu World Digital Song Sales Billboard.

Mengutip Allkpop, Selasa (11/8/2020), raihan tersebut jadi pencapaian gemilang Jimin. Filter sudah dirilis sejak 21 Februari 2020 lalu sebagai salah satu lagu solo yang terdapat dalam full album ke-4 BTS, Map of the Soul: 7.

Tangga lagu World Digital Song Sales Billboard sendiri terdiri dari 25 lagu internasional terlaris (secara digital) di Amerika Serikat untuk setiap pekannya. Tangga lagu ini didasarkan pada beberapa pola konsumsi yang menganalisis tidak hanya unit penjualan lagu, tetapi juga aliran lagu.

Selain itu, lagu ini sebelumnya juga masuk tangga lagu untuk kategori Songs Bestseller and International Bestsellers di Amazon. Filter juga meraih peringkat nomor tiga untuk kategori Best Sellers of 2020 di platform yang sama.

Menariknya, semua pencapaian ini diraih Jimin bersama lagu Filter tanpa promosi apapun. Tak ada penampilan langsung di panggung ataupun merilis video klip.

