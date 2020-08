SEOUL - Raja sosial media tampaknya patut disematkan pada V BTS. Kali ini, dia didapuk menjadi artis pertama dan satu-satunya di dunia yang mencapai 10 miliar view di Tiktok hanya dengan dua tagar: ‘V’ dan ‘Taehyung’.

Ini bukan pertama kali bagi V viral di Tiktok. Awal 2020, pengguna aplikasi itu di seluruh dunia menyambut antusias tagar ‘Good Boy Challenge’ yang didengungkan idol bernama asli Kim Taehyung tersebut.

Tak hanya itu, namanya juga viral selama Pound the Alarm Challenge karena tiga videonya menduduki daftar 10 besar unggahan yang paling banyak ditonton di TikTok. V juga sempat menjadi topik hangat di Tiktok setelah BTS merilis Dynamite.

Gaya retro V dalam video musik Dynamite berhasil menarik perhatian penggemar dan berhasil mendulang jutaan view dalam sehari. Tak hanya di TikTok, video musik Dynamite juga berhasil mendulang 101 juta view hanya dalam 24 jam setelah dirilis di YouTube.

Rekor itu sekaligus menggeser capaian BLACKPINK yang sebelumnya mendulang 86,3 juta view melalui How You Like That. Lewat Dynamite, BTS juga berhasil bertengger di posisi puncak Global Top 50 Spotify.

Ini merupakan rekor pertama bagi musisi Korea. Sebelumnya, BTS hanya mampu menduduki peringkat ketiga di Global Top 50 Spotify lewat lagu Boy With Luv.*

