SEOUL - Go Kyung Pyo dan salah satu member SNSD, Seohyun beradu akting di drama Korea baru berjudul Private Life. Serial anyar produksi JTBC ini akan tayang setiap hari rabu dan kamis mulai September 2020.

Seohyun merasa bahwa karakter dalam drama ini sangat spektakuler dan begitu menarik perhatiannya. “Setelah aku membaca naskahnya, aku ingin menjadi bagian dari drama ini. Semua karakter di sini menawan dan spektakuler,” ujar Seohyun seperti dilansir Soompi, Selasa (25/8/2020).

Bukan hanya Seohyun yang merasa kagum pada naskah drama ini, Go Kyung Pyo pun demikian. Menurut bintang Reply 1988 itu, naskah Private Life adalah alasan utama ia tertarik membintanginya.

“Yang terpenting, naskahnya menarik. Dan aku tertarik karena ceritanya dipimpin oleh karakter wanita,” tutur Go Kyung Pyo.

Private Life menceritakan tentang Cha Joo Eun (Seohyun), penipu dengan kelihaian menyamar. Hidup membawa Cha Joo Eun bertemu dengan Jung Hwan (Go Kyung Pyo), seorang pria yang penuh misteri.

Private Life juga menggaet Kim Hyo Jin dan Kim Young Min yang sukses dalam drama Crash Landing On You. Rencananya, Private Life akan tayang pada September tahun ini setelah Was It Love? tamat.

