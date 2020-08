SEOUL - Semakin panjang daftar drama yang menghentikan aktivitas syuting di tengah kembali naiknya angka pasien positif COVID-19. Terbaru, drama misteri Flower of Evil menghentikan sementara syuting mereka.

Studio Dragon, sebagai rumah produksi Flower of Evil menyatakan syuting drama-drama di bawah naungannya akan dihentikan. Selain Flower of Evil, salah satu drama lain Studio Dragon yang sedang tayang dan harus berhenti syuting adalah Missing: The Other Side.

"Karena penyebaran COVID-19 yang pesat, kami memutuskan untuk menghentikan syuting dari 24 hingga 31 Agustus untuk melindungi keselamatan para pemain dan staf yang terlibat," ujar Kim Young Gyu, manajer produksi Studio Dragon, seperti dikutip dari Soompi, Selasa (25/8/2020).

Minggu lalu, sudah banyak drama yang mengumumkan menghentikan syuting, produksi atau memundurkan jadwal tayang mereka. To All the Guys Who Loved Me, Do Do Sol Sol La La Sol, dan Zombie Detective adalah beberapa di antaranya.

Khusus untuk To All the Guys Who Loved Me yang sempat istirahat, kini telah memulai syuting. Drama Hwang Jung Eum ini menargetkan untuk syuting lagi sehingga bisa menayangkan episode pamungkas pada 1 September. "Kami menjadwalkan episode final tayang 1 September. Kami saat ini sedang menyelesaikan syuting akhir. Syuting akan dilakukan bersama staf yang tidak melakukan kontak langsung dengan aktor yang positif COVID-19," terang perwakilan tim produksi. To All the Guys Who Loved Me seharusnya tamat pada 25 Agustus besok. Namun, karena salah satu pemainnya positif COVID-19, syuting pun dihentikan pekan lalu, sehingga berdampak pada mundurnya penayangan episode terakhir.