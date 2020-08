SEOUL - Drama thriller-kriminal tvN, Flower of Evil perlahan mulai mengalami peningkatan rating. Nielsen Korea mencatat rating episode 8 yang tayang pada 20 Agustus silam mencapai 3,9 persen.

Angka itu tercatat sebagai rating tertinggi Flower of Evil sejak tayang pada 29 Juli silam. Pada dua episode terakhirnya, drama ini memperlihatkan usaha Cha Ji Won (Moon Chae Won) untuk mengenal sang suami, yang ternyata juga dikenal sebagai Do Hyun Soo.

Hyun Soo diketahui menghilang setelah dituduh membunuh kepala desa di tempat tinggalnya. Namun usaha Cha Ji Won tak mudah karena Do Hyun Soo tetap berkeras hidup sebagai Baek Hee Sung.

Namun rating Flower of Evil itu setidaknya masih lebih baik dibandingkan pesaingnya, Was It Love? yang ditayangkan JTBC. Episode 14 yang tayang pada 20 Agustus silam hanya mencapai 1,8 persen.

Sementara persaingan rating di stasiun TV nasional tak terlalu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Drama KBS 2TV, Into the Ring hanya membukukan rating 2,6 dan 2,9 persen pada episode pamungkasnya. Di lain pihak, drama When I Was the Prettiest yang ditayangkan MBC itu hanya meraih rating 2 dan 2,4 persen. Drama yang dibintangi Ji Soo, Im Soo Hyang, dan Ha Seok Jin itu berkisah tentang kakak beradik yang mencintai perempuan yang sama.