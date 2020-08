JAKARTA - Ari Wibowo mendadak viral. Hal tersebut lantaran potongan adegan sinetron zaman dulu yang pernah ia bintangi tiba-tiba viral di twitter.

Berdasar penelusuran Okezone, hal itu berkat video lawasnya muncul kembali dan memperlihatkan parasnya yang tampan.

Dalam unggahan video akun Twitter @SUSI_AJ1406, tertera di keterangan video kalau aksi Ari Wibowo tersebut ada di film 'Deru Debu'. Dia beradu akting dengan aktor kawakan lainnya yaitu Willy Dozan.

Untuk pemeran perempuan yang ada di film tersebut, netizen ini pun menjelaskan kalau dia bernama Ayuni Sukarman. "Bagi gue, dulu dia perempuan paling keren karena bisa berantem 'gedebag gedebug'," tulis netizen.

Baca Juga: Ari Wibowo Trending Topic karena Lawan Penjambret, Netizen Puji Kualitas Sinetron Jadul

This is how Indonesians deal with snatch thieves pic.twitter.com/gZeQuN800K— Toon Seri Anthraxxxx (@anthraxxxx) August 23, 2020