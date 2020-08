SEOUL - Jennie terlihat tampil beda dalam foto teaser lagu kolaborasi BLACKPINK dengan Selena Gomez, Ice Cream. Biasa tampil dengan gaya bak prajurit perempuan beraura kuat, mantan kekasih Kai EXO itu kini lebih girly.

Dalam teaser terbaru lce Cream yang dirilis YG Entertainment hari ini, Selasa (25/8/2020), terlihat Jennie tampil serba pink. Bergaya bak flower girl retro, Jennie manis dengan gaya rambut berwarna kombinasi pastel pink dan ungu muda yang Senada dengan outfit wollnya.

Peluncuran foto teaser terbaru Jennie ini melanjutkan milik Jisoo yang sudah dirilis pada 24 Agustus kemarin. Jelang tiga hari comeback dengan single ke-2, kini tersisa foto teaser Lisa dan Rose yang belum dirilis oleh YG.

Untuk diketahui, lagu kolaborasi BLACKPINK X Selena Gomez yang sudah sangat dinantikan oleh fans siap dirilis pada 28 Agustus 2020 pukul 13.00 KST. Ini akan menjadi lagu ke-2 BLACKPINK setelah How You Like That, sebelum meluncurkan full album pertama mereka Oktober mendatang.

