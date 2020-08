SEOUL - Usai mengumumkan judul single terbaru kolaborasi bersama Selena Gomez, BLACKPINK langsung memberikan bocoran detail terbaru tentang Ice Cream. YG Entertainment merilis foto teaser Jisoo untuk comeback kali ini.

Foto Jisoo ini sekaligus menandai teaser pertama dari personel BLACKPINK untuk Ice Cream. Sang member tertua ini hadir dengan konsep warna-warni lolipop yang didominasi warna pink.

Mengutip Allkpop, Senin (24/8/2020), Ice Cream disebut sebagai lagu ceria yang cocok dengan suasana khas musim panas. Hal tersebut tergambarkan dari teaser pertama yang cukup cerah dan ceria.

Ice Cream akan jadi single lagu yang temanya sangat kontras dengan lagu-lagu hits BLACKPINK sebelumnya seperti Kill This Love atau How You Like That. Single ini akan dirilis serentak pada 28 Agustus mendatang pada pukul 13.00 KST.

