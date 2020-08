JAKARTA - RCTI+ merayakan ulang tahun perdananya dengan menyelenggarakan RCTI+ Indonesian Digital 2020 pada 25 Agustus 2020. Ajang penghargaan ini dipersembahkan bagi para bintang yang telah berpartisipasi untuk RCTI+.

"Kita membuat Indonesian Digital Awards yang pertama untuk mengapresiasi teman-teman pekerja seni yang sudah mendukung program RCTI+," ungkap Ricky Nanang, Chief Creative Officer RCTI+.

Menurut Ricky, acara penganugerahan ini akan dikemas berbeda dengan konser virtual. Para penggemar bisa ikut berinteraksi dengan idolanya melalui live chat di RCTI+.

"Untuk acara sendiri adalah konser virtual. Seperti fan meeting, di mana penggemar bisa ikut seru-seruan di acara awards kita," sambung Ricky.

RCTI+ Indonesian Digital Awards 2020 memiliki 8 kategori nominasi. Di antaranya adalah Most Favorite Drakor, Most Favorite Sinetron, Most Favorite Legendary Sinetron, Most Favorite Talent Search, Most Favorite Live Chat Plus Seleb, Most Favorite Podcast, Digital Darling Female, dan Digital Darling Male.

Acara akan disiarkan langsung pada 25 Agustus mendatang di RCTI+ mulai pukul 08.00 hingga 20.00 WIB. Dimeriahkan oleh penampilan para bintang yang menjadi magnet di RCTI+, seperti top 5 Indonesian Idol X, yaitu Lyodra, Tiara, Ziva, Mahalini, dan Nuca serta JKT48. Baca Juga: Berlatar 1980-an, Sebelum Dunia Terbalik Syarat Pesan untuk Generasi Milenial Tampil di Pentagram Magic Reunion, Deddy Corbuzier: Kita Dipaksa

Semakin spesial dengan kehadiran Claudia Emmanuella Santoso, pemenang The Voice of Germany 2019 yang akan bernyanyi dari Jerman dan berduet dengan Lyodra Ginting. Para pemain sinetron unggulan juga ikut hadir. Mulai dari pemain Raden Kian Santang, Tukang Ojek Pengkolan, Amanah Wali, hingga Dunia Terbalik.