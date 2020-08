LOS ANGELES - DC baru saja merilis trailer The Batman yang dibintangi Robert Pattinson pada Sabtu (22/8) lalu. Dengan membawa nuansa gelap dan misterius, trailer ini menampilkan Pattinson dengan batsut dan batmobilenya.

Pada trailer yang bernuansa gelap kali ini, lagu Something in the Way milik Nirvana didapuk menjadi soundtrack trailer The Batman ini. Meski bukan versi aslinya, lagu yang digarap versi barunya oleh composer Michael Giacchino ini tetap cukup mirip dengan aslinya.

Di sepanjang trailer tersebut, penonton tetap disuguhi nuansa khusyuk dan kuat dari perpaduan audio dan visual The Batman. Lagu dari ini perkuat dengan piano, drum, key,dan senandung serta orkestra yang membangun nuansa ketegangan pada aksi yang ada di seluruh trailer.

Robert Pattinson sendiri tampil dengan setelan batsuitnya atau tidak. Ia pun sempat keluar dari setelan batsuitnya setelah ditanyai oleh Komisaris Gordon (Jeffrey Wright) saat The Riddler (paul Dano) meninggalkan petunjuk di tempat kejadian.

Film ini juga dibintangi oleh para bintang terjnama lainnya seperti Zoe Kravitz yang akan berperan sebagaia Catwoman. Lalu, aka nada Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard dan John Turturro.

Something in the Way sendiri adalah lagu yang berada album Nevermind milik Nirvana. Meskipun tidak dirillis sebagai single, lagu ini pernah dinyanyikan Nirvana pada MTV Unplugged.

The Batman saat ini diperkirakan untuk tayang pada 1 Oktober 2021 nanti. Jadi, tunggu tanggal mainnya!

