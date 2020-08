JAKARTA - Meningkatnya kasus Covid-19 di Amerika Serikat membuat film dari Solstice Studio yang dibintangi Ben Affleck memutuskan melakukan syuting di Vancouver, Kanada. Selain itu, keterbatasan alat pengujian virus korona di AS menjadi alasan lain Solstice Studios memulai syuting di Kanada.

Solstice Studios seharusnya memulai syuting film terbarunya yang dibintangi Ben Affleck di Los Angeles pada bulan April. Namun, pandemi Covid-19 membuat film ini menunda proses syutingnya hingga musim gugur.

Dikutip dari CNBC, Mark Gill selaku presiden dan CEO dari Solstice Studios mengungkapkan sendiri mengenai hal pemindahan lokasi syuting ini.

"Masalahnya adalah kekurangan alat tes, penundaan waktu antara tes dan hasil lab dan itu akan membuat kami melanggar perjanjian dengan serikat pekerja yang mewakili pemain dan kru", ungkap Gill.

Selain film yang dibintangi Ben Affleck, Gill juga menunda produksi dari film Pulp Fiction, The English Patient, Good Will Hunting dan Shakespeare in Love.

Sebelum memilih Kanada, Gill sempat melirik Inggris dan Australia sebagai lokasi syuting. Pemilihan Kanada sendiri didasari dari kasus korona yang lebih sedikit dibanding negara lain. Di Kanada sendiri, Solstice Studios telah menyiapkan dana lebih untuk tes pengujian covid-19, yakni kisaran USD30 juta hingga USD80 juta.

Meningkatnya kasus Covid-19 di Amerika Serikat juga dibuktikan oleh Frank Patterson, CEO dari Pinewood Studios yang sudah melakukan lebih dari 1.000 tes di Atlanta, dan kurang dari dua lusin hasilnya positif Covid-19. Kabarnya, mayoritas tes positif ini datang dari para pekerja paruh waktu.

