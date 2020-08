SEOUL - Bukan BTS namanya jika tak mencetak rekor setiap kali merilis karya musik baru. Pada 23 Agustus 2020, YouTube bahkan mengumumkan bahwa video musik Dynamite yang mereka rilis 2 hari lalu berhasil membukukan 101 juta view dalam 24 jam.

Pada Minggu (23/8/2020), sekitar pukul 17.21 KST, video itu sudah mendulang 150 juta view. Artinya, video klip teranyar BTS itu hanya membutuhkan waktu 2 hari, 4 jam, dan 21 menit untuk mencapai rekor tersebut.

Dengan begitu, maka MV Dynamite tercatat sebagai video musik K-Pop tercepat yang berhasil mencetak rekor tersebut. Capaian itu, sekaligus memecahkan rekor yang dipegang BLACKPINK sebelumnya.

Video musik How You Like That yang dirilis BLACKPINK pada 26 Juni silam, tercatat menembus angka 150 juta penonton dalam waktu 3 hari 11 jam.*

(SIS)