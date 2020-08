JAKARTA - BTS resmi memulai comebacknya dengan merilis single lagu terbaru, Dynamite, 21 Agustus 2020. Tak butuh waktu lama, video klip lagu ini langsung menuai prestasi.

Music video Dynamite sukses memecahkan rekor di YouTube. Mengutip Allkpop, Minggu (23/8/2020), MV Dynamite milik BTS jadi video klip tercepat yang meraih 100 juta views dalam sejarah YouTube.

Hanya dalam kurun waktu 24 jam setelah dirilis pertama kalinya di Youtube, video klip Dynamite langsung meraih 98,3juta views. Kemudian akhirnya resmi tembus 100 juta views dengan catatan waktu 24 jam 27 menit.

Tak hanya itu, dari keterangan Youtube, MV ini juga berhasil memecahkan rekor sebagai video yang paling banyak dilihat di YouTube Premiere. Lebih dari 3 juta akun melakukan streaming di waktu bersamaan.

Dengan rekor ini, maka BTS sukses memecahkan rekor yang sebelumnya dicetak BLACKPINK dengan music video How You Like That, yang kala itu berhasil meraih 86,3juta views dalam kurun waktu 24 jam.

(qlh)