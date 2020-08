JAKARTA - Nia Ramadhani membagikan aktivitasnya selama libur panjang pekan ini. Istri Ardi Bakrie itu ternyata memanfaatkan libur panjang kali ini untuk berkuda dan bermain golf.

Hal tersebut diungkap sendiri oleh Nia lewat unggahan Instagram Story-nya. Ibu 3 anak itu mengasah kemampuannya berkuda dan bermain golf pada Jumat, 21 Agustus 2020.

"Hari ini aku senang. Riding (berkuda) enak. Terus sore golf juga. Enak," kicau Nia sembari mengunggah fotonya berkuda, seperti dikutip dari Instagramnya, Sabtu (22/8/2020).

Baca Juga:

- Unggah Foto Liburan, Nia Ramadhani Bicara soal Hidup yang Makin Sulit

- Fans Berharap Nasib Anton J-Rocks Tak Seperti Personel L'Arc en Ciel

Dari dua foto yang dibagikan, Nia terlihat mengenakan atasan outer kotak-kotak yang dipadu dengan celana jeans. Sementara di satu foto lain, Nia terlihat lebih santai dengan celana pendek dan kaus oblong.

Ini bukan pertama kalinya Nia mengunggah aktivitasnya berkuda. Sekitar akhir Juli lalu, artis kelahiran 1990 ini pernah membagikan beberapa videonya saat berkuda.

"So happy! Karena aku bisa kalahkan ketakutanku, saat awalnya agak ragu untuk pertama kali balik belajar berkuda. #challengeyourself but don’t forget to bring your ‘strenght’," tulis Nia dalam unggahannya kala itu.

(LID)