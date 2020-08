SEOUL - Krystal Jung menjadi menjadi buah bibir publik ketika dikabarkan tidak akan melanjutkan kontraknya dengan SM Entertainment. Agensi itu, menaungi member f(x) tersebut selama 1 dekade terakhir.

Kendati demikian, SM Entertainment optimistis ada peluang untuk Krystal kembali meneken kontrak bersama mereka. Hingga kini pun mereka mengaku, masih terus menjalankan negosiasi dengan aktris My Lovely Girl tersebut.

“Kontrak eksklusif Krystal berakhir pada akhir Agustus 2020. Kami berencana untuk membahas berbagai kemungkinan dengannya, termasuk perpanjangan kontrak,” ungkap perwakilan SM Entertainment, seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (19/8/2020).

Krystal dan ketiga member f(x) memang lebih banyak menjalankan karier solo mereka, sejak grup itu hiatus pada 2016. Apalagi, Victoria, Amber, dan Luna telah lebih dahulu hengkang dari SM Entertainment.

Media lokal melaporkan, kuat dugaan Krystal akan mengikuti ketiga rekannya untuk mencari agensi baru. Idol dan aktris 25 tahun ini memulai debutnya bersama f(x) pada 2009.

Setahun kemudian, dia melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan membintangi drama More Charming By The Day. Dari sini, dia mendapat tawaran untuk membintangi beberapa proyek lainnya, seperti The Heirs hingga Prison Playbook.

Terbaru, dia akan membintangi drama thriller terbaru OCN, Search. Drama dengan setting zona demiliterisasi Korea (DMZ) ini berkisah tentang kelompok pencarian khusus yang dibentuk untuk mengungkap kasus pembunuhan misterius. Dalam drama arahan sutradara Im Dae Woong dan penulis skenario Goo Mo dan Go Myung Joo itu, Krystal akan beradu akting dengan Jang Dong Yoon, Moon Jung Hee, Lee Hyun Wook, dan Yoon Park.