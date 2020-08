LOS ANGELES - Rapper kontroversial dan kandidat calon presiden Amerika, Kanye West kembali menjadi topik pembicaraan hangat.

Kanye West kembali menjadi headline sehubungan dengan pesan terbaru yang ia tulis melalui akun Twitter pribadinya.

Mengutip Nypost, Rabu (19/8/2020) melalui akun Twitter pribadinya, suami Kim Kardashian tersebut menyebutkan ingin mengganti platform sosial media yang tengah hits, TikTok dengan platform video serupa namun dengan berganti nama yakni Jesus Tok.

Baca Juga: Kanye West-Kim Kardashian Manfaatkan Liburan untuk Perbaiki Hubungan

“Aku baru saja mendapatkan visi, Jesus Tok,” bunyi cuitan Kanye.

Kabarnya, Kanye berkeinginan untuk menghadirkan Jesus Tok tersebut karena ingin membuat platform media sosial berbagi video yang lebih ramah anak.

Disebutkan lebih lanjut, rapper 43 tahun itu terinspirasi setelah menonton TikTok bersama putrinya dan ia merasa risih dan terganggu dengan banyaknya konten yang beredar di TikTok.

Dalam cuitan selanjutnya, Kanye menyebutkan ia berjanji akan berkolaborasi dengan TikTok untuk membuat platform serupa namun dengan versi lebih religius sesuai ajaran Yesus sehingga aman untuk anak-anak kecil.

Namun dari respon para netizen, ide Kanye tersebut tampak tak disambut positif. Beberapa netizen tampak tak habis pikir dengan Kanye.

“I’m a sick f–k, I like a quick f–k, I like my d–k sucked,” bunyi komentar netizen yang menggunakan penggalan lirik lagu I Love It milik Kanye.

“Berhentilah mengonsumsi obat-obatan,” timpal netizen lain.