SEOUL - Walt Disney Korea mengumumkan bahwa Suhyun ‘AKMU’ terpilih untuk menyanyikan OST film Mulan dalam bahasa Korea. Lagu Reflection pertama kali diperdengarkan dalam film animasi Mulan, pada 1998.

Kala itu, Lea Salonga dipercaya untuk menyanyikan Reflection yang kemudian menjadi salah satu theme song terpopuler dari Disney. Kini, lagu ciptaan David Zippel dan Matthew Wilder itu akan dinyanyikan kembali oleh Christina Aguilera.

Saat tampil di variety show Begin Again Korea, Suhyun sempat menyanyikan beberapa OST film Disney, seperti Reflection, Speechless, hingga Into The Unknown. Film Mulan dijadwalkan mulai tayang di bioskop Korea Selatan, pada 10 September mendatang.

Bagi Suhyun, September tampaknya akan menjadi bulan yang sibuk. Pasalnya, dia juga harus mempersiapkan proyek comeback AKMU. Rencana perilisan karya baru AKMU ini diumumkan YG Entertainment pada 11 Agustus silam.

Duo kakak beradik tersebut, menurut YG, akan membuka rangkaian comeback mereka dengan merilis album baru dalam tiga tahap. Perilisan single akan dimulai pada September mendatang, dilanjutkan dengan single kedua dan album pada akhir 2020.*

