JAKARTA - Beberapa aktor Indonesia terbukti mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Tidak main-main, beberapa dari mereka bahkan menunjukkan kebolehan berakting di film Hollywood.

Kebanyakan dari mereka mendapatkan tempat di industri film Hollywood karena kemampuan laga. Berikut beberapa aktor Indonesia yang berhasil bermain film Hollywood, seperti dikutip dari berbagai sumber, Senin (17/8/2020).

1. Iko Uwais

Iko Uwais mengawali karirnya sebagai atlet pencak silat Indonesia. Berkat kemampuannya dalam bidang pencak silat, ia mendapatkan peran dalam film aksi laga Merantau pada 2009.

Usai membintangi Merantau, suami Audy Item mulai dilirik membintangi film laga lainnya. Ia kemudian bermain film The Raid pada 2011. Film tersebut melambungkan namanya hingga membintangi deretan film Hollywood, seperti Man of Tai Chi, Star Wars: The Force Awaken, dan Mile 22.

2. Joe Taslim

Seperti Iko Uwais, Joe Taslim awalnya merupakan seorang atlet. Lebih tepatnya atlet seni bela diri kuno Jepang, Judo.

Pria bernama lengkap Johannes Taslim ini kemudian aktif di dunia seni peran sejak membintangi film The Raid pada 2011 bersama Iko Uwais. Film tersebut mengantarkan Joe hingga ke kancah internasional.

Pria 39 tahun itu membintangi film Fast Furious 6 dan Star Trek Beyond. Terbaru, Joe menjadi salah satu pemeran dalam film Korea berjudul The Swordsman yang dijadwalkan tayang tahun ini. Ia akan beradu akting dengan Jang Hyuk, Jung Man dan Cho Jin Ho.

3. Cecep Arif Rahman

Cecep Arif Rahman merupakan seorang guru, atlet, pengajar pencak silat dan aktor Indonesia. Pria asal Garut ini mendapatkan kesempatan bermain film berkat kemampuan silatnya. Ia memulai dunia seni peran setelah bermain di film The Raid 2: Berandal pada 2014. Ia kemudian bermain dalam film Hollywood Star Wars: The Force Awakens pada 2015 dan John Wick 3 pada 2019. 4. Ario Bayu

Ario Bayu mengawali dunia hiburan di Tanah Air sebagian model. Ia juga kerap didapuk dalam beberapa film populer di Indonesia seperti Kala, Laskar Pelangi, dan Soekarno: Indonesia Merdeka!. Ia pun berkesempatan untuk membintangi film Hollywood. Ia bermain dalam film Java Heat yang dirilis tahun 2013. Dalam film tersebut ia berperan bersama aktor pemenang Oscar, Mickey Rourke.

