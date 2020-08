SEOUL - Financial Supervisory merilis daftar gaji tertinggi pegawai CJ ENM. Dalam data yang kemudian dipublikasikan media lokal tersebut, sutradara Na Young Suk masuk dalam daftar lima karyawan bergaji tertinggi di perusahaan berbasis hiburan dan media tersebut.

Sutradara Three Meals a Day itu setidaknya mengantongi gaji sebesar KRW139 juta pada semester I-2020. Jika ditambah dengan bonus sebesar KRW880 juta, maka honornya sepanjang Januari-Juni 2020 mencapai KRW1,02 miliar (Rp12,67 miliar).

"Honor tersebut mencerminkan keuntungan penjualan dan operasional bisnis yang tentunya disokong rating dan popularitas konten," ujar perwakilan CJ ENM seperti dikutip dari Soompi, pada Minggu (16/8/2020).

Sementara besaran bonus yang diterima Na Young Suk itu diputuskan perusahaan setelah mempertimbangkan pengalaman dan kontribusi yang diberikan sang sutradara pada perusahaan selama ini.

Na Young Suk melambungkan namanya setelah bergabung dengan KBS pada 2001. Kala itu, variety show 2 Days & 1 Night yang dibidaninya, mendapat respons luar biasa dari penonton.

Kariernya semakin melambung ketika bergabung dengan CJ ENM pada 2013. Dia tercatat menciptakan dan menyutradarai sederet variety show populer, seperti Grandpas Over Flowers, Three Meals a Day, New Journey to the West, dan Kang’s Kitchen.

Pada 2018, dia menjadi buah bibir publik ketika gajinya terungkap di media. Kala itu, dia membukukan gaji sebesar KRW3,7 miliar (Rp45,98 miliar) dalam setahun. Angka itu bahkan di atas gaji Presiden CJ ENM, Lee Jae Hyun. Daftar lima karyawan bergaji tertinggi di CJ ENM memang harus dirilis, mengingat perusahaan tersebut telah melantai di pasar modal. Gaji tahunan tertinggi dihitung ketika seorang karyawan menerima lebih dari KRW500 juta per tahun meski mereka bukan dewan direksi. Selain Na Young Suk, sutradara lain yang masuk dalam daftar karyawan CJ ENM dengan gaji tertinggi adalah Shin Won Ho, sosok yang menggawangi Hospital Playlist. Sepanjang semester I-2020, dia diketahui menerima KRW774 juta (Rp9,6 miliar) setelah sukses drama tersebut. PD Shin dinilai sukses menciptakan tontonan berkualitas di tengah lesunya bisnis periklanan dan media di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, dia tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk syuting Hospital Playlist 2.*

