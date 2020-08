SEOUL - Kamis (13/8/2020) jadi hari spesial bagi salah satu personel boy group terkenal NCT Dream, Na Jaemin. Sebab di hari ini, Jaemin merayakan momen pertambahan usianya yang ke-20.

Tengah merayakan ulang tahun, Jaemin dibanjiri ucapan selamat ulang tahun dari fans di berbagai penjuru dunia. Termasuk para penggemarnya di Indonesia.

Salah satu anak Indonesia, Pudori turut mengucapkan selamat ulang tahun pada Jaemin. Sebagai informasi, Pudori merupakan pemulung cilik di Bantar Gebang yang dibantu oleh Jaemin dan Jeno NCT saat keduanya menjajal pengalaman bekerja sebagai pemulung, dalam tayangan acara The Best Day in Indonesia yang tayang 2019.

Pudori sukses membuat para NCTzen, sebutan fandom NCT iri. Pasalnya Jaemin secara langsung membalas ucapan ulang tahun yang diucapkan oleh Pudori.

Hal ini terungkap melalui video singkat yang diunggah oleh salah seorang netizen di Twitter dengan akun bernama @zukidlinwife . Di video berdurasi 40 detik tersebut, terlihat Pudori mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jaemin, dengan menggambar potret Jaemin di atas kertas yang dihiasi dengan rangkaian ucapan Happy Birthday.

Dengan kekuatan netizen dunia maya, pesan Pudori itu sampai pada Jaemin. Dengan manis dan penuh kehangatan, Jaemin membalas ucapan selamat dari Pudori.

“Pudori lucu kita??!!! (Dia) juga memberi selamat kepada saya di hari ulang tahun saya,” tulis Jaemin.

Dari keterangan salah seorang penggemar, ucapan selamat ulang tahun dari Pudori kepada Jaemin bisa sampai ke lead vocalist NCT Dream tersebut karena ada penggemar yang berbaik hati mengirimkan foto Pudori ke aplikasi akun Lysn resmi NCT Dream. Melihat Jaemin masih mengingat sosok Pudori dan membalas ucapan selamat dari anak tersebut, banyak penggemar menjadi terharu. “Baru kali ini idol ulang tahun tapi banyak air mata keluar,” komentar akun @Lilgurl**9. “Buka hp, lihat begini langsung mewek,” tambah pemilik akun @adawi*******da. “Ya Allah baru nemu idol begini, soft banget,” sambung @Prat**i****1221. “Lihat ini terharu banget,” kata @junhoi***.

