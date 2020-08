SEOUL - Ma Dong Seok dan Jung Kyung Ho akan beradu akting dalam film Apgujeong Report. Dalam film ini, aktor The Eternal itu berperan sebagai Dae Guk, pria usil asal Apgujeong.

Dia kemudian akan bertemu dengan Ji Woo, dokter bedah plastik yang terkenal dingin namun sangat berbakat. Keduanya kemudian akan bekerjasama membangun sebuah klinik kecantikan di area Gangnam, Seoul.

Ji Woo dan Dae Guk kemudian akan dibantu Mi Jung (Oh Na Ra) dalam mengoperasikan bisnis klinik kecantikan tersebut. Sementara Oh Yeon Seo akan berlakon sebagai Kyu Ok, pemilik klinik kecantikan terbaik di Korea yang misterius dan karismatik.

Film Apgujeong Report akan diarahkan oleh sutradara Im Jin Soon. Sementara proses syuting dikabarkan akan dimulai pada Agustus 2020.*

