LOS ANGELES - Dwayne Johnson atau yang dikenal The Rock baru saja didapuk menjadi aktor Hollywood termahal 2020. Tahun ini adalah tahun keduanya dengan predikat tersebut.

Dilansir Forbes, sejak Juni 2019 hingga Juni 2020, Ia menghasilkan 87,5 juta dollar AS dari film yang dibintanginya dalam periode tersebut. Bahkan, 23,5 juta dollar AS dari pendapatannya tersebut berasal dari film Red Notice yang akan dirilis Netflix.

Pendapatannya ini hanya sedikit lebih rendah dari pendapatannya tahun lalu. Lewat perannya pada Jumanji: The Next Level serta film lainnya, The Rock menghasil 89,4 juta dollar AS di 2019.

Satu peringkat dibawah Johnson, Ryan Reynolds berada pada peringkat dua dengan pendapatannya sebensar 71,5 juta dollar AS. Tampil bersama Johnson dalam Red Notice, Reynolds menghasilkan 20 juta dollar AS dari perannya di film tersebut.

Tidak hanya Red Notice, Reynolds mendapatkan 20 juta dollar AS lainnya dari perannya pada film Six Underground yang dirilis Netflix.

Di nomor ketiga ada Mark Wahlberg, dengan pendapatan 58 juta dollar AS. Pendapatannya datang dari perannya pada Spenser Confidential, serta campur tangannya pada McMillions dan Wahl Street. Forbes merilis 10 nama aktor dengan pendapatan tertinggi. Berikut ini adalah nama – namanya. 1. Dwayne Johnson – $87.5 million 2. Ryan Reynolds – $71.5 million 3. Mark Wahlberg – $58 million 4. Ben Affleck – $55 million 5. Vin Diesel – $54 million 6. Akshay Kumar – $48.5 million 7. Lin-Manuel Miranda – $45.5 million 8. Will Smith – $44.5 million 9. Adam Sandler – $41 million 10. Jackie Chan – $40 million

