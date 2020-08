JAKARTA - Niat Joko Anwar membangun cerita universe lewat Bumilangit mendapatkan angin segar. Bos Marvel Studio yang sukses lewat Marvel CInematic Universe, Kevin Feige memberikan dukungan pada Joko Anwar.

Kevin Feige mengucapkannya melalui sebuah video.

Pria yang merupakan otak kreatif di balik Marvel Cinematic Universe itu membuka dengan kata sapaan untuk Joko menggunakan bahasa Indonesia.

"Apa kabar Joko?" Kata Feige seperti dikutip dari rilis yang diterima Okezone pada Selasa (11/8/2020).

Dia melanjutkan, "Aku tahu persis bagaimana rasanya bermimpi menghidupkan cerita epik."

Baca Juga: Christine Hakim hingga Jefry Nichol Gabung di Bumilangit Cinematic Universe

Feige yakin bahwa perfilman Indonesia akan semakin baik di tangan Joko. Dia mendukung sutradara Pengabdi Setan itu untuk memperluas proyek Bumilangit Cinematic Universe.

"Saya yakin bahwa pembuatan film Indonesia ada di tangan yang tepat. Jangan takut untuk memperluas alam semesta itu. Semua yang terbaik," ungkapnya.

Dengan kata sambutan dari Feige, Bumilangit Cinematic Universe produksi Screenplay Bumilangit akan ditayangkan di kanal streaming Disney+ Hotstar setelah penayangan di bioskop.

Bumilangit Cinematic Universe merupakan jalinan cerita tersambung yang dibuat berdasarkan karakter di Bumilangit.

Perusahaan hiburan berbasis karakter yang mengelola sekitar 1000 lebih karakter ciptaan komikus legendaris Indonesia.

Film Gundala yang dirilis pada 2019 silam menjadi pembuka untuk Bumilangit Cinematic Universe.

Dua film lagi sedang digarap, yakni Virgo and the Sparklings yang disutradarai Ody C. Harahap dan Sri Asih yang disutradarai Upi.