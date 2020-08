SEOUL - Nana dan Park Sung Hoon sekali lagi akan menampilkan chemistry apik mereka lewat lagu soundtrack drama Into the Ring. Single berjudul Like Our Summer itu merupakan lagu cinta bergaya ‘beach pop’ dengan sentuhan latin.

Mengutip Soompi, lagu tersebut diciptakan oleh music director drama Into the Ring, Park Sung Jin. Nana dan Park Sung Hoon diketahui melakukan rekaman lagu itu di sela-sela kesibukan mereka syuting drama.

Berdasarkan keterangan staf produksi, kedua aktor itu berusaha keras untuk menyelesaikan rekaman dengan baik. “Mereka banyak tertawa, namun juga ada banyak pertimbangan satu sama lain,” ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Allkpop, pada Rabu (12/8/2020).

Into the Ring merupakan drama komedi romantis yang berkisah tentang perempuan bernama Goo Se Ra (Nana). Dia digambarkan kerap terlibat dalam permasalahan orang lain dan sering melaporkan berbagai keluhan terkait layanan publik.

Sementara Park Sung Hoon berperan sebagai Seo Gong Myung, seorang pegawai negeri sipil yang sangat patuh pada aturan. Rencananya, lagu Like Our Summer akan dirilis pada 19 Agustus 2020, pukul 18.00 KST.*

