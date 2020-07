SEOUL - So Ji Sub dan Nana menunjukkan jalinan pertemanan mereka kepada publik. So Ji Sub memberikan dukungan kepada Nana yang tengah syuting drama terbarunya, Into the Ring.

Dukungan dari So Ji Sub datang dalam bentuk truk kopi. Aktor yang menikah pada April 2020 itu mengirimkan sebuah truk kopi untuk dinikmati Nana dan tim produksi Into the Ring.

Nana membagikan foto dan video yang memperlihatkan truk kopi kiriman So Ji Sub. Mantan personel After School itu berterima kasih atas kiriman kopi So Ji Sub.

"Terima kasih, So Ji Sub sunbaenim," tulis Nana di caption Instagram, seperti dilansir Soompi, Selasa (21/7/2020).

Baca Juga:

- Sahabat Beberkan Detail Pernikahan So Ji Sub dan Cho Eun Jung

- Terima Uang Kembalian Rp20 Ribu, Aurel Hermansyah Bingung untuk Apa

"Ini sangat menyenangkan! So Ji Sub sunbaenim yang terbaik," sambungnya di unggahn berikutnya.

So Ji Sub dan Nana dipertemukan dalam proyek film berjudul Confession. Film bergenre thriller misteri ini berkisah tentang terduga pembunuh dan kuasa hukumnya yang mencoba mengungkap kebenaran di balik pembunuhan tersebut.

Selain Nana dan So Ji Sub, film ini juga dibintangi Choi Kwang Il dan Kim Yoon Jin. Syuting sudah dimulai sejak Desember 2019.

(LID)