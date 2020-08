SEOUL - Kakao M resmi menggaet Lee Hyori untuk membintangi reality show terbaru mereka. Dalam program barunya ini, mantan personel Fin.K.L tersebut akan menampilkan kehidupan kesehariannya dengan Lee Sang Soon di Pulau Jeju.

“Saat ini kami tengah mempersiapkan reality show digital terbaru dengan Lee Hyori. Namun sejauh ini kami masih belum membahas detail program tersebut, termasuk nama dan tanggal tayang,” ujar Kakao M seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (11/8/2020).

Belum lama ini, Lee Hyori merampungkan syuting program How Do You Play? yang mana dia berperan sebagai Linda G, member grup SSAK3. Program itu dibintanginya bersama Yoo Jae Suk (Yoo Dragon) dan Rain (B-Ryong).*

Baca juga:

SSAK3 Masih Jadi Penguasa Gaon Chart

Tak Terima Dikritik, The Connell Twins Singgung Area Kewanitaan Jennifer Coppen



(SIS)