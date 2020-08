LOS ANGELES - Penyanyi top Jason Derulo baru-baru ini tengah asyik bergaul bersama aktor papan atas Hollywood, Will Smith.

Jason menunjukkan kedekatannya dengan Will Smith, melalui video TikTok. Bersama Will Smith, Jason membuat video TikTok, memperlihatkan Will sedang asyik mengajari dirinya untuk bermain golf.

Namun di tengah keseruan keduanya membuat video, tiba-tiba video yang diunggah di akun TikTok milik Jason tersebut memperlihatkan adegan di mana Jason tak sengaja membuat gigi depan Will Smith patah karena terkena ayunan stik golf yang dipegang Jason membuat gigi depan aktor 51 tahun tersebut hingga meloncat keluar.

Entah duo Will dan Jason sukses membuat prank dan mengelabui semua netizen, atau memang Will yang sedang tak beruntung hingga mengalami insiden gigi patah.

Melihat adegan gigi Will Smith patah karena terkena ayunan stik golf Jason tersebut, netizen pun langsung terkejut, panik, sambil mengira-ngira apakah adegan tersebut memang benar atau hanya sekedar prank.

“Apakah itu Photoshop?" bunyi komentar netizen.

"Aku hampir saja menjatuhkan ponselku,” timpal netizen lain.

“Sakitnya berasa sampai layar ponsel,” imbuh yang lain. “Coba tolong bilang, kalau itu bohongan kan, please,?” seru salah seorang netizen panik. Dikutip Cosmopolitan, Selasa (11/8/2020) tak lama setelah ‘insiden’ gigi patah tersebut, melalui akun Instagramnya masing-masing, Jason dan Will mengunggah selfie mereka berdua dengan pose tersenyum lebar seolah tidak terjadi insiden apapun. Jason menuliskan, Will Smith memamerkan senyum terbarunya dengan dua gigi depan yang patah. Sementara Will, bergurau bahwa ia tak mau lagi mengundang pelantun hits Love Me Down tersebut untuk bermain dan hangout bersama.

