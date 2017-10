JAKARTA – Semua orang menganggapnya sebagai raja baru pesta Halloween. Ya, Jason Derulo mengubah wujud aslinya menjadi sangat menyeramkan sekaligus menakjubkan dengan kostum dari tokoh Game of Thrones: “Night King.”

Derulo tampil sebagai pemimpin bertanduk White Walkers saat ia muncul di panggung pesta Maxim Magazine Halloween 2017 di LA, belum lama ini.



Penyanyi berusia 28 tahun itu tampak seperti bukan dirinya dalam prosthetics dan pelindung tubuh yang menakutkan. Peristiwa itu terlihat saat Derulo mem-posting di akun Instagram-nya dengan sebuah video timelapes yang dipasang di topengnya, yang kemudian dilukis saat berada di wajahnya.



Pelantun “Wiggle” itu menutupi keseluruhan tubuhnya dengan cat bodi berwarna perak, dan bahkan menambahkan luka yang mengerikan di sekujur tangannya.namun, yang membuat paling mengesankan adalah prosthetics di wajahnya, yang menampilkan pipi tajam yang sangat realistis, telinga yang runcing dan bahkan banyak tanduk tajam di sekujur kepalanya.

Diketahui, The Maxim Halloween 2017 juga dihadiri oleh sederetan selebriti populer dunia, seperti Corinne Olympios dan DeMario Jackson, Dancing With the Stars' Peta Murgatroyd dan Maksim Chmerkovskiy dan Tara Reid. Demikian dinukil dari Dailymail , Senin (23/10/2017).