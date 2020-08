LOS ANGELES - Aktor Zack Efron siap bintangi remake dari film komedi terkenal Three Men and a Baby (1987), yang akan dirilis Disney+.

Pada versi aslinya, film ini menceritakan Tom Selleck, Steve Guttenberg, dan Ted Danson yang tinggal bersama dalam satu apartemen. Ketiganya hidup dengan bebas sampai seorang bayi perempuan kecil ada didepan pintu apartemen mereka.

Three Man and a Baby akan menghadirkan kisah ketiga tokoh tersebut yang harus beradaptasi kedalam kehidupan baru mereka sebagai orang tua.

Baca Juga: Zack Efron Mengaku Kapok Membentuk Tubuh Seperti di Baywatch

Dilansir Variety, Gordon Gray dapuk menjadi produser film ini. Ia sendiri dikenal dengan campur tangannya pada film The Rookie atau The Way Back.

Film ini diangkat dari film Prancis, Trois hommes et un couffin” (“Three Men and a Cradle”), yang naskahnya ditulis oleh Jim Cruickshank dan James.

Will Reichel ditunjuk sebagai penulis naskah untuk versi terbaru film ini. Namun, belum dipastikan apakah ada perubahan dari film sebelumnya atau tidak.

Three Man and a Baby yang disutradarai oleh Leonard Nimoy meraih keberhasilan pada penayangannya dahulu. Mereka meraup untuk 240 juta dollar AS dari penayangannya di seluruh dunia. Efron sendiri terkenal lewat perannya di High School Musical (2006). Sejak kemunculannya pada film anak sekolah tersebut, Ia membintangi berbagai film seperti Hairspray, 17, Baywatch, atau The Greatest Showman. Saat ini, Efron pun sering muncul dalam seri dokumenternya Down To Earth, yang dimana Ia pergi ke negara – negara di seluruh dunia dengan membawa isu kehidupan berkelanjutan.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya