JAKARTA - Marvel Studios sedang mencari aktor setipe Joel Kinnaman untuk memerankan karakter villain, Kraken The Hunter di film Spiderman 3. Tim produksi film ini mencari aktor dengan fisik seperti Kinnaman, yakni tinggi, berotot, berkharisma, terlihat sombong dan dapat beradegan aksi.

Staf Marvel, Charles Murphy memastikan bahwa hal tersebut kemungkinan menjawab rumor tentang villain yang akan hadir dalam sekuel Spider-Man.

Hanya saja, dikutip dari Comicbook, catatan casting sekuel Spider-Man sendiri hanya mencatat 'Tipe Kinnaman', namun bukan menginginkan Kinnaman. Hal tersebut juga dipastikan dengan Kinnaman yang masih berada di bawah naungan DC Universe dengan film reboot Suicide Squad. 

Sebelumnya, rumor tentang Kraven telah disinggung oleh sutradara Spider-Man: Homecoming dan Far From Home, Jon Watts, saat penayangan Far From Home di bioskop.

Sepertinya Sony Pictures selaku rumah produksi mengiyakan tantangan dari Jon Watts tersebut dengan mengisyaratkan lokasi syuting Spider-Man 3 dan mengisyaratkan film spin-off Kraven The Hunter. Terkait hal tersebut, Sony Pictures telah melakukan tahapan untuk memperlebar Spider-Verse yang akan mereka lakukan, yakni dengan film spin-off Spider-Man yang akan tayang, Morbius  Film Marvel Spider-Man 3 dijadwalkan tayang pada 17 Desember 2021.

