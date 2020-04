LOS ANGELES - Pandemi corona yang mewabah di seluruh dunia membuat Marvel Cinematic menunda perilisan beberapa film andalannya.

Yang paling terasa adalah peluncuran film Doctor Strange dan juga Spiderman.

Awalnya, 'Doctor Strange: Multiverse of Madness' rilis di 2021. Akan tetapi film yang disutradarai Sam Raimi itu justru mengambil slot jadwal rilis menjadi 25 Maret 2022.

Tak hanya Doctor Strange, Spiderman pun awalnya dijadwalkan meramaikan bioskop di musim panas pada 16 Juli 2021. Akan tetapi kemudian aksi Peter Parker harus diundur menjadi 5 November 2021.

Sebelumnya, Marvel telah mengumumkan film-film yang akhirnya harus diundur tayang.

Beberapa film antara lain 'The Eternals' hingga 'Shang Chi and the Legend of the Ten Rings' yang dirilis 7 Mei 2021.

(edh)