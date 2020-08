JAKARTA - Sebanyak 15 Kontestan Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020 menghadirkan pembukaan spesial pada malam hari ini, Senin (10/8/2020). Dengan tema Didi Kempot I Love You, mereka membawakan tembang-tembang hits The Godfather of The Broken Heart tersebut.

Lagu yang dinyanyikan mereka antara lain adalah Banyu Langit, Layang Kangen, dan Sewu Kutho. Para calon bintang dangdut itu menyanyikannya dengan konsep paduan suara.

Sosok Didi Kempot ditampakkan di layar besar yang ada di belakang 15 kontestan. Suara asli sang maestro campursari disertakan seolah mendiang ikut hadir dalam panggung KDI malam ini.

Para kontestan tampil kompak dengan baju putih lengkap dengan selempang yang bertuliskan daerah asal. Makin kompak dengan paduan gerakan mereka di setiap lagu yang dinyanyikan.

Kemudian, penampilan mereka diramaikan dengan kehadiran salah satu juri, Nita Thalia yang berduet dengan bintang tamu Betrand Peto. Mereka berduet membawakan lagu Pamer Bojo. Baca Juga: Pandemi COVID-19, Audisi KDI 2020 Digelar secara Online Road to KDI 2020 Bertabur Duet Spektakuler para Bintang

KDI 2020 malam ini akan menampilkan lima orang dari 15 kontestan yang belum tampil. dua kontestan yang terpilih pada malam ini akan melangkah ke babak selanjutnya. Pada malam sebelumnya, 3 Agustus 2020, dua kontestan yang terpilih adalah Gita dan Sara. Sementara tiga lainnya yang tak berhasil maju ke babak berikutnya adalah Wina, Jojo, dan Aiman.

