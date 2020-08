JAKARTA – Nia Ramadhani belum lama ini membahas masalah pelakor atau perebut suami orang. Berkaitan soal pelakor, Nia Ramadhani pun siap melemparkan pertanyaan pada suaminya bilamana sang suami meminta untuk poligami.

"Kalau misalnya (ingin punya istri) dua, mau cari yang kayak gimana sih?" kata Nia seperti dikutip dari tayangan Go Spot, Selasa (28/7/2020).

Ardi Bakrie sempat membahas keinginan menambah istri, Nia Ramadhani pun menanggapi hal tersebut dengan santai karena menganggap hal itu hanya sekadar candaan.

Sebagai istri, Nia juga tak mau terlalu memusingkan soal ancaman pelakor. Menurutnya, seorang istri harus bersikap percaya diri.

"Kalau menurut aku, misalnya jadi seorang istri kayaknya, ya sudah percaya diri saja enggak usah mikirin perempuan lain," ujar Nia.

Nia percaya bahwa rumah tangga tak akan goyah jika suami tahan oleh godaan. Sekuat apapun godaan para perempuan di luar sana, pernikahan akan berjalan aman jika suami tak mudah tergoda.

"Soalnya it takes two to tango. Kalau perempuan itu ganggu, tapi lakinya enggak mau, enggak akan terjadi apa-apa kok. Jadi enggak usah repot mikirin orang lain," pungkasnya.

(edh)