SEOUL - Setelah sukses menjadi tentara di drama hits Descendants of The Sun, Song Joong Ki kini siap bertransformasi menjadi pilot pesawat luar angkasa. Untuk film terbarunya, Space Sweepers, Song Joong Ki berperan sebagai Tae Ho, pilot pesawat pengumpul sampah luar angkasa bernama The Victory.

Pihak produksi film Space Sweepers baru saja merilis tampilan baru Song Joong Ki menjelma menjadi Tae Ho pada Senin (10/8/2020). Dalam rilis tersebut, Joong Ki yang lusuh terlihat memasang ekspresi serius, lengkap dengan luka sayatan di bagian pipi kanannya.

Space Sweepers akan menyuguhkan kisah tentang awak pesawat The Victory di tahun 2092, saat mereka menemukan robot humanoid bernama Dorothy yang dikenal sebagai senjata pemusnah massal. Pada akhirnya membuat awak pesawat The Victory terlibat dalam kesepakatan bisnis yang berisiko.

Dikutip dari Soompi, Song Joong Ki beradu akting dengan jajaran aktor dan aktris papan atas lain, Kim Tae Ri, Jin Seon Kyu, dan Yoo Hae Jin dalam film comeback-nya setelah 3 tahun hiatus itu. Space Sweepers dijadwalkan akan mulai tayang di bioskop-bioskop Korea pada 23 September 2020 mendatang.

