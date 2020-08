SEOUL - Ditayangkan perdana sejak Juni 2020, drama It’s Okay To Not Be Okay memasuki dua episode final pada Sabtu, 8 Agustus 2020. Episode ke-15 drama yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji itu berhasil mencetak rating tertinggi.

Seperti dikutip Soompi, Minggu (9/8/2020), data dari Nielsen Korea menunjukkan episode ke-15 tadi malam meraih rating sebesar rata-rata 6,5 persen rating tertinggi menyentuh 7 persen untuk cakupan seluruh penjuru Korea Selatan. Dengan catatan raihan rating tersebut, drama bergenre fairy tale dan romansa ini menduduki peringkat nomor satu untuk slot tayang akhir pekan di semua chanel tv kabel.

Itu bukan satu-satunya catatan emas episode 15 It’s Okay To Not Be Okay. Rating tinggi tersebut juga menandai momen pertama kalinya bagi drama ini bisa menembus rating 6 persen untuk cakupan nasional.

Episode terakhir It's Okay to Not Be Okay akan tayang malam ini. Penonton akan disajikan kisah final perjalanan cinta Moon Kang Tae dan Go Moon Young, yang bersama-sama mengobati penyakit satu sama lain.

