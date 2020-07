SEOUL - Penantian panjang penggemar drama It’s Okay to Not Be Okay akhirnya terbayarkan. Episode 11 yang tayang pada 25 Juli 2020, akhirnya menampilkan adegan ciuman yang memang telah lama ditunggu fans.

Adegan romantis itu ditampilkan saat Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) mendatangi rumah Ko Moon Young (Seo Ye Ji) karena khawatir dia akan dilukai oleh pasien rumah sakit jiwa bernama Park Ok Ran. Tak hanya sekali, adegan ciuman panas itu bahkan ditampilkan dua kali.

Scene inilah yang menjadi buah bibir fans dan sempat trending di media sosial. “Lihatlah cara Kim Soo Hyun menarik tubuh Seo Ye Ji agar dia lebih dekat dengannya. I’m dead,” ujar seorang netizen seperti dikutip dari Koreaboo, pada Minggu (26/7/2020).

Lainnya menuliskan, “Adegan inilah yang aku harapkan. Terima kasih tvN telah membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik.” Netizen lain menambahkan, “Ciuman ronde kedua jauh lebih hot!”

Adegan ciuman ini memang bukan yang pertama dalam It’s Okay to Not Be Okay. Namun pada episode 10, adegan romantis itu hanya ditampilkan dalam bentuk kecupan mesra.

Keberadaan adegan ciuman itu berhasil mendongkrak tipis rating episode 11 It’s Okay to Not Be okay. Nielsen Korea mencatat rating drama arahan sutradara Park Shin Woo itu sebesar 5,7 dan 6.4 persen.

Drama itu disukai oleh penonton berusia 20 hingga 49 tahun dengan rata-rata rating 4,9 persen dan tertinggi sebesar 5,5 persen.*

