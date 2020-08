SEOUL - Kolaborasi Lee Hyori, Rain, dan Yoo Jae Suk yang tergabung dalam trio SSAK3 menunjukkan dominasi mereka di industri musik. Single mereka yang bertajuk Beach Again langsung merajai Gaon Chart.

Mengutip laman Gaon, Sabtu (1/8/2020), SSAK3 memuncaki Gaon Chart kategori digital single dengan 65,416,458 poin. Mereka mengalahkan juara bertahan pekan lalu, BLACKPINK yang melorot ke peringkat 3.

Beach Again menjadi lagu ke-2 SSAK3 di Gaon Chart. Sebelumnya, mereka sudah lebih dulu debut dengan In Summer (Deux Cover), yang pekan ini menghuni posisi 4 dengan 33,443,456 poin.

Hwasa MAMAMOO merangsek ke posisi runner up lewat lagu debut solonya, Maria. Single ini meraup 6 juta poin lebih dibanding pekan lalu saat menduduki peringkat 4.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 19-25 Juli 2020:

1. SSAK3 - "Beach Again" - 65,416,458 Points

2. Hwa Sa - "Maria" - 40,754,044 Points

3. BLACKPINK - "How You Like That" - 36,064,809 Points

4. SSAK3 - "In Summer (Deux Cover)" - 33,443,456 Points

5. Zico ft. Rain - "Summer Hate" - 33,217,349 Points

6. BLOO - "Downtown Baby" - 27,750,714 Points

7. IU ft. Suga - "Eight" - 25,761,299 Points

8. Sunmi - "pporappippam" - 24,856,750 Points

9. Jo Jung Suk - "Aloha" - 22,835,061 Points

10. Oh My Girl - "Dolphin" - 20,717,054 Points