SEOUL - Ryu Jun Yeol berpotensi adu akting dengan aktris senior Jeon Do Yeon dalam drama Disqualified as a Human. Kabar tersebut diamini oleh C-JeS Entertainment, agensi yang menaungi bintang drama Reply 1988 itu.

“Saat ini, Ryu Jun Yeol masih mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut,” ujar C-JeS Entertainment dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (7/8/2020).

Dalam lanjutan keterangannya, agensi itu mengungkapkan, saat ini prioritas utama kekasih Hyeri Girl’s Day tersebut adalah merampungkan syuting film terbarunya, Alien. “Saat ini, kami tengah mempersiapkan proyek Ryu Jun Yeol selanjutnya,” imbuh C-Jes Entertainment.

Sementara Management SOOP yang menaungi Jeon Do Yeon juga mengonfirmasi bahwa artisnya mendapatkan tawaran serupa. Jika kedua aktor tersebut menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek layar kaca terbaru mereka dalam 4 tahun terakhir.

Drama The Good Wife yang dirilis pada 2016 merupakan proyek akting terakhir Jeon Do Yeon di layar kaca. Sementara The Lucky Romance merupakan karya terakhir Ryu Jun Yeol di televisi.

Disqualified as a Human berkisah tentang perjalanan hidup seorang perempuan 40 tahun yang berprofesi sebagai penulis bayangan (ghostwriter). Dia kerap merasa hilang arah dan gagal dalam hidupnya. Hingga suatu hari, dia bertemu pria muda berusia 27 tahun yang selalu khawatir tidak mampu meraih apapun dalam hidupnya. Serial ini akan digawangi Heo Jin Ho, sutradara di balik film populer: Christmas in August dan One Fine Spring Day.

