SEOUL - Bagi yang sudah tak sabar melihat kemampuan akting Yoona SNSD, berita terbaru satu ini jadi kabar bahagia. Setelah menuai sukses besar dengan film E.X.I.T, Yoona kini siap comeback ke layar lebar lewat film terbaru, Miracle.

Digaet untuk membintangi film fiksi yang diangkat dari kisah nyata tersebut, Yoona akan beradu akting bersama aktor dan aktris yang sudah tak perlu diragukan lagi kemampuan aktingnya. Aktor veteran senior Lee Sung Min, aktor sekaligus penulis terkenal Park Jung Min dan Lee Soo Kyung akan menjadi lawan main Yoona di Miracle.

Baca Juga:

- Yoona SNSD hingga Park Jung Min Pertimbangkan Main di Film Miracle

- Turah Parthayana Terseret Kasus Pelecehan, Wanita Asal Kazakhstan Ini Ikut Disorot

Miracle akan hadir dengan setting waktu tahun 1986. Ia mengisahkan cerita tentang Jun Kyung, yang diperankan oleh Park Jung Min, seorang pria jenius di bidang matematika yang tinggal di pedesaan Provinsi Gyeongsang Utara.

Dikutip Starbiz, Jumat (7/8/2020), Yoona akan berperan sebagai Ra Hee, sosok yang pertama kali menyadari kejeniusan Jun Kyung. Ra Hee disebutkan sebagai karakter yang begitu mendukung Jun Kyung, sehingga tercipta chemistry kuat di antara keduanya.

Sedangkan aktor senior Lee Sung Min akan menjadi ayah dari karakter Jun Kyung. Ada pula Lee Soo Kyung, yang didapuk berperan sebagai Bo Kyung, kakak perempuan Jun Kyung yang sangat menyanyangi dan mendukung adik lelaki satu-satunya tersebut.

Film terbaru Yoona ini skenarionya akan ditulis sekaligus diproduseri oleh Lee Jang Hoon. Ia diketahui menggarap film Be With You yang dirilis 2017 silam.

Untuk melihat aksi Yoona di layar lebar lewat film Miracle, pemirsa nampaknya harus sedikit bersabar. Pasalnya, Miracle dijadwalkan baru akan tayang perdana pada 2021 mendatang.