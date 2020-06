SEOUL - Yoona tengah mempertimbangkan tawaran bermain di film baru berjudul Miracle. Selain personel SNSD itu, aktor Park Jung Min dan Lee Sung Min juga ditawari untuk menjadi karakter utama.

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (9/6/2020), agensi masing-masing artis membenarkan kabar itu. Walau belum pasti, namun agensi menyatakan bahwa ketiga aktor mempertimbangkan tawaran dengan positif.

Miracle adalah film fiksi yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berkisah tentang kakak beradik yang berusaha untuk membangun stasiun kereta di tempat tinggal mereka.

Bo Kyung dan Jun Kyung merupakan kakak beradik yang tinggal di pinggiran Provinsi Gyeongsang Utara. Bo Kyung merupakan jenius matematika, sementara Jun Kyung masih duduk di bangku SMA.

Park Jung Min yang pernah membintangi film Tazza: One Eyed Jack akan memainkan peran sebagai Jun Kyung. Sementara Yoona ditawari untuk bermain sebagai Ra Hee, kekasih Jun Kyung.

Aktor senior Lee Sung Min diperkirakan akan memerankan ayah Jun Kyung. Masih belum diketahui siapa aktor yang akan memerankan kakak Jung Kyung, Bo Kyung.

Miracle akan disutradari oleh Lee Jang Hoon, yang pernah mengarahkan film romantis Be With You. Proses syuting film diperkirakan akan dimulai pada akhir Juli atau awal Agustus.

