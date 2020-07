SEOUL - Eric Nam akan mengeluarkan karya terbarunya pada akhir bulan ini. Eric telah mengumumkan rencana merilis mini album ke-4 bertajuk The Other Side pada 30 Juli 2020.

Mengutip Soompi, Jumat (17/7/2020), The Other Side akan berisi 5 lagu. Eric berpartisipasi dalam komposisi dan penulisa lirik Trouble With You, Paradise, How You Been, dan Down For You.

Baca Juga;

- Konser Epik High dan Eric Nam di Amerika Serikat Terdampak Korona

- Hengky Kurniawan Ungkap Gaji Jadi Wakil Bupati, Raffi Ahmad Kaget

Eric tak sendirian. Dalam menulis lirik lagu-lagu di album anyarnya ini, ia menggandeng lyricist sekaligus bassist DAY6, Young K.

Pemilik nama asli Kang Younghyun tersebut menulis empat dari lima lagu di The Other Side. Lagu-lagu tersebut adalah Trouble With You, Paradise, How You Been, dan Love Die Young (Korean ver.).

Terlibatnya Young K dalam penulisan lirik lagu di album comeback Eric sejatinya sudah terungkap di podcast sang solois. Eric mengatakan bahwa ia pernah meminta Young K menulis lirik untuk lagunya 3 tahun lalu. Sementara itu, The Other Side akan menjadi comeback Eric dalam 8 bulan terakhir. Sebelumnya, ia merilis album berbahasa Inggris, Before We Begin pada November lalu. "Eric Nam akan comeback pada 30 Juli dengan sebuah mini album. Dia sedang mempersiapkan musik dengan nuansa musim panas yang akan membuat kalian ingin mendengarnya sembari liburan dengan embusan angin yang menyegarkan," kata agensi Eric pada 10 Juli lalu.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya