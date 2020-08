JAKARTA - Amanda Caesa makin serius mengejar mimpinya bermusik. Hal itu Amanda buktikan lewat karya terbarunya, Half A Soul.

Diceritakan Amanda Caesa, lagu tersebut berkisah tentang kegalauan wanita yang ditinggal kekasihnya.

“Lagu ini berkisah tentang seseorang yang ditinggal pasangannya, walaupun mereka sudah melewati susah-senang bersama. Cewek ini ingin tahu apa yang kurang dari dirinya hingga pasangannya meninggalkannya," cerita putri komedian Parto di Jakarta baru-baru ini.

Sama seperti single debutnya yang bertajuk Even If You Aren’t There For Me, Amanda mengarang lagu lewat imajinasinya.

"Enggak nyeritain kisah sendiri, karena belum berpengalaman. Aku cuma membayangkan gimana rasanya di posisi itu dan aku ceritain ke lirik lagu," jelas dia.

Tak butuh waktu lama bagi Amanda Caesa menyiapkan karya terbarunya. Dimana menurut cerita Amanda, proses produksi lagi selesai dalam waktu dua bulan. "Aku bikin lagu ini mulai dari awal bulan Mei 2020, lalu diaransemen pada Juni, dan video klip dibuat pada awal Juli," terangnya. Single Half a Soul sendiri rencananya akan dirilis pada 7 Agustus 2020 mendatang di channel YouTube pribadi Amanda Caesa.

