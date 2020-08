SEOUL - TWICE bersiap merilis karya baru. Jihyo cs kabarnya tengah mempersiapkan comeback mereka untuk paruh ke-2 tahun ini.

Kabar TWICE akan comeback pertama kali diberitakan oleh Sports Chosun. Portal media Korea tersebut mengklaim jika TWICE akan comeback pada Oktober mendatang.

Mengenai kabar ini, JYP Entertainment selaku agensi memberikan konfirmasi. JYP Entertainment membenarkan jika girlband-nya itu sedang mempersiapkan comeback.

"Memang benar bahwa TWICE sedang mempersiapkan sebuah album baru. Kami akan mengumumkan detailnya begitu jadwal comeback mereka sudah dikonfirmasi," jawab perwakilan JYP Entertainment kepada Newsen, seperti dilansir Soompi, Rabu (5/8/2020).

Jika benar akan kembali pada Oktober besok, maka ini akan menjadi comeback TWICE dalam empat bulan terakhir. Girlband berisi 9 member itu terakhir merilis album bertajuk More&More pada Juni lalu.

Sementara itu, selain album, TWICE juga sedng mempersiapkan konser online pertama mereka. TWICE akan menggelar konser online bertajuk 'World in A Day' pada 9 Agustus 2020 pukul 15.00 KST atau 13.00 WIB.

