SEOUL - PSY membocorkan percakapannya dengan Jessi lewat Instagram, pada 4 Agustus 2020. Dalam percakapan itu, pelantun Gangnam Style itu berterima kasih karena rapper asal New York itu memercayai insting musiknya.

“Terima kasih. Karena aku orang yang memaksa untuk memasukkan NUNU NANA dan Star (dalam albummu). Aku lega, lagu itu diterima dengan sangat baik,” kata PSY dalam pesannya seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (4/8/2020).

Dalam lanjutan pesannya, PSY mengaku, sempat khawatir penggemar dan penikmat musik tidak terlalu menikmati lagu-lagu dalam mini album ketiga Jessi yang bertajuk ‘NUNA’ tersebut. “Terima kasih sudah percaya padaku,” imbuhnya.

Pesan PSY itu kemudian dibalas oleh Jessi dengan, “Oppa, aku percaya padamu. Walau terkadang kau membuatku marah terkadang. Tapi untuk urusan musik aku percaya penuh padamu.”

Jessi bergabung dengan P-NATION, agensi baru bentukan PSY pada Januari 2019. Dia bersama Hyuna dan DAWN menjadi artis pertama yang bernaung di bawah manajamen artis tersebut.

Rapper 31 tahun itu resmi merilis album ketiganya, ‘NUNA’ pada 30 Juli 2020, sekitar 3 tahun setelah meluncurkan ‘UN2VERSE’. Selain NUNU NANA, mini album ini juga memiliki lima lagu lainnya.

Lagu STAR, Put It on Ya (featuring BM KARD dan Nafla), Numb, Who Dat B, dan Drip (featuring Jay Park) adalah lima single lain yang terdapat dalam mini album ketiga Jessi tersebut.*

(SIS)