JAKARTA - Kakek Sandra Dewi, Hasan Basri meninggal dunia pada Senin (3/8/2020). Hal tersebut diungkapkan oleh sang aktris di Instagram pribadinya.

Sandra Dewi membagikan potret lawas pernikahan kakeknya dengan sang nenek. "Rest in Peace Kungkung 'Hasan Basri'. We love you," tulisnya dalam caption.

Dalam postingan sebelumnya, ia juga membagikan potret bersama sang kakek di sebuah rumah makan. Ia mengungkapkan terimakasih pada sang kakek.

Beberapa rekan selebriti pun memberikan ungkapan belasungkawa untuk istri Harvey Moeis tersebut. "Turut berdukacita untuk Sandra dan keluarga," komentar Titi Kamal.

"Turut berduka cita San, RIP Kungkung," sahut Delon Thamrin.

"Belasungkawa terdalam," sambung Maya Septha.

(LID)