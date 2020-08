LOS ANGELES - Kabar gembira bagi fans dari dua aktor tampan, Robert Pattinson dan Tom Holland. Fans bisa menyaksikan Robert dan Tom beradu akting dalam satu judul yang sama.

Dilansir Starbiz, Selasa (4/8/2020), Robert Pattinson dan Tom Holland resmi didapuk untuk beradu akting dalam film bergenre thriller terbaru keluaran Netflix, The Devil All the Time. Robert akan memerankan karakter seorang pendeta, sementara Tom disebutkan akan menjadi pusat dari film yang ceritanya mengadaptasi dari novel terkenal karya Donald Ray Pollock ini.

Baca Juga:

- Warner Bros Undur Penayangan Film Baru Robert Pattinson

- Dokter Tirta Tantang Diskusi, Jerinx SID: Jangan Harap Saya Perlakukan Kau Sebagai Kawan

Selain Robert Pattinson dan Tom Holland, sejumlah aktor dan aktris kenamaan lainnya juga sudah dikonfirmasi untuk membintangi film ini. Bill SkarsgÄrd, Riley Keough, Sebastian Stan, Haley Bennett, Eliza Scanlen dan Mia Wasikowska masuk dalam daftar pemain The Devil All the Time.

Tertulis di laman IMDb, sutradara Antonio Campos lah yang akan menggawangi film The Devil All the Time. Menurut keterangan Netflix, The Devil All the Time akan menyuguhkan latar belakang periode antara Perang Dunia II dan Perang Vietnam.

Film ini akan fokus mengisahkan cerita penderitaan dampak psikologi setelah perang yang dirasakan oleh para tokoh karakter. The Devil All The Time baru akan tayang perdana di platform berbayar tersebut pada 16 September 2020.

(LID)