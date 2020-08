JAKARTA - Geliat musik Indonesia terus diupayakan membara di tengah kondisi pandemi virus corona. Beberapa musisi tetap berkarya dan hadir dalam konser virtual demi bisa menandakan eksistensi di situasi sulit seperti sekarang.

Konser virtual seperti Soundstream hadir menghibur pecinta musik Tanah Air. Konser ini diisi oleh musisi kelas atas yang tengah naik daun seperti Hondo (Kamga dan Chevrina), Sal Priadi, Vira Talisa dan Iga Massardi.

Konser Soundstream mencoba hadir dengan kelas berbeda dari konser virtual seperti pada umumnya. Semua persiapan dilaksanakan dengan matang agar terhindar dari permasalahan teknis. Tak hanya dari segi suara, visual konser pun turut memanjakan para penonton.

Konser Soundstream dibuka oleh duo Hondo yang diisi oleh Mohammed Kamga dan Chevrina Anayang. Mereka tampil ekspresif ketika membawakan lagu terbaru mereka, Thirty. Kamga dan Chevrina sama-sama begitu semangat menghibur penonton meski dipisahkan layar. Lagu Soldier menjadi penutup penampilan Hondo.

Sal Priadi tampil begitu syahdu. Dia membawakan lagu andalan seperti Melebur Semesta, Irama Laot Teduh, dan Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Tak sendiri, Sal juga sempat berduet dengan Vira Talisa membawakan lagu Amin Paling Serius, yang kini menjadi hits. Untuk menambah kesan syahdu, Sal bernyanyi sambil diiringi penari latar.

“Tampil bersama dengan seorang penari dalam sebuah pertunjukan belum pernah saya lakukan sebelumnya, dan hasilnya bisa dilihat saat Soundstream tadi bagaimana tarian itu membangun sebuah kesan yang berbeda,” kata Sal.

Vira Talisa begitu anggun membawakan lagu Primavera, If I see You Tomorrow dan Walking Back Home. Nuansa retro begitu terasa karena memang itu genre yang Vira hadirkan di belantika musik Tanah Air.

Iga Massardi menjadi penutup konser virtual Soundstream. Iga tampil begitu sederhana. Vokalis Barasuara itu tampil akustik ketika membawakan lagu Krisis Hiburan, dan Sesuai Titik. ""Setelah sekian tahun berkarya dengan lirik yang sulit dimengerti, sekali-kali saya ingin bikin lagu dengan lirik yang bisa langsung dimengerti saat didengar," jelas Iga. Konser virtual Soundstream berupa rangkaian. Setelah hadir pada 1 Agustus, konser ini akan hadir pula pada 15 dan 29 Agustus 2020.

"Sejak proses pengambilan gambar, kami memberi perhatian lebih pada kualitas suara agar sajian dari para musisi yang maksimal dapat dinikmati secara maksimal juga oleh yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Melihat tayangan tadi, sepertinya usaha kami cukup terbayarkan. Konsepnya bukan various artists seperti sekarang, jumlah penampil dan musisinya juga pasti akan berbeda. Jadi, akan selalu ada yang baru dari Soundstream ini dan tentunya jangan sampai terlewatkan,” pungkas Kukuh Rizal Arfianto, creative director Soundstream. "Terima kasih untuk seluruh musisi dan penikmat musik Indonesia yang telah menjadi bagian dari tayangan perdana Soundstream. Semoga bisa membuat akhir pekan semua yang menonton menjadi lebih berkesan,” ucap Ardy Siji, perwakilan SACHI selaku promotor Soundstream.

