SEOUL - Presenter Yoo Jae Suk akan menjajal pengalaman menjadi trainee dan debut sebagai idol K-Pop bersama Rain dan Lee Hyori dalam program How Do You Play?. Perwakilan MBC mengungkapkan bahwa program itu akan mulai tayang pada musim panas ini.

“Grup itu masih dalam proses penggodokan. Kami masih mempertimbangkan kemungkinan untuk menambah personel baru dalam grup tersebut,” ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Jumat (29/5/2020).

Program How Do You Play? akan mengusung konsep festival musik musim panas. Yoo Jae Suk bersama Rain dan Lee Hyori akan menghidupkan kembali tren grup co-ed yang sempat populer di era ‘90-an.

Sekadar informasi, co-ed merupakan grup vokal yang memiliki anggota perempuan dan laki-laki sekaligus. Meski posisinya dalam grup itu masih belum diketahui, namun Yoo Jae Suk memiliki pengalaman bernyanyi dan menari.

Baca juga: Punya Reputasi Baik, Yoo Jae Suk Dituding Doyan Masturbasi

Karena itu, Yoo Jae Suk diprediksi akan menjadi produser dalam program tersebut. Sementara Lee Hyori yang menuai popularitas setelah debut dengan Fin.K.L akan menjadi vokalis utama dalam grup tersebut. Sebagai tambahan, Rain akan memperlihatkan pesona dan hasratnya sebagai musisi dalam program tersebut. Episode pembentukan grup baru tersebut akan tayang pada 30 Mei 2020.* Baca juga: Pensiun Berakting, Aktris James Bond Eva Green Ingin Jadi Petani